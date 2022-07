Policisti letos ujeli več kot 20.000 nepripetih potnikov, tudi otrok

Agencija za varnost prometa in policija začenjata nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas varuje vas. Akcija opozarja na pomembnost uporabe varnostnega pasu vseh potnikov na vsaki, tudi krajši poti. Do 21. junija so namreč policisti ugotovili že 22.376 kršitev uporabe varnostnih pasov, od tega kar 2407 kršitev pri otrocih.

Začenja se druga nacionalna preventivna akcija, ki jo v sodelovanju s policijo vodi Agencija za varnost prometa. Trajala bo do nedelje. Agencija bo v okviru različnih dogodkov poleti voznikom razdeljevala ozaveščevalno gradivo, s katerim bo pozivala k pripetosti. Vsaka policijska uprava bo v času preventivne akcije izvedla po en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov, akcijo bodo sicer policisti izvajali tudi ob rednem delu. Policisti bodo ugotavljali tudi uporabo naprav in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo. icon-expand Uporaba varnostnega pasu FOTO: Thinkstock Delež neuporabe varnostnega pasu je namreč najvišji v zadnjih petih letih. Uporaba varnostnega pasu dokazano rešuje življenja, poudarjajo na agenciji. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Po zakonu morajo biti od avgusta lani otroci, manjši od 140 centimetrov, ali lažji od 36 kilogramov, med vožnjo v motornem vozilu pripeti v otroškem varnostnem sedežu, poudarjajo na agenciji.