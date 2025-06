Policisti med usposabljanjem posneli medvedjega mladiča

OGLAS

"Na izobraževanju v Gotenici nas je obiskal medvedek. Najbrž bo bolje, če ne pride za njim še mama," so ob videoposnetku medvedjega mladiča, ki teče čez travnik, zapisali na PU Koper. Mladiča je posnel eden od policistov okoli 10. ure, ko je tekel čez travnik znotraj vadbenega centra v Gotenici na Kočevskem, so nam naknadno pojasnili na Policijski upravi Koper. Kam je zbežal, ne vedo, priznali pa so, da bodo po tem dogodku na območju bolj pazljivi.

Prav srečanje z medvedko in njenimi mladiči pa se je prejšnji teden veliko slabše končalo za starejšo žensko. Med sprehajanjem psa nad Pijavo Gorico v občini Škofljica je žensko napadla medvedka. 59-letnico s hudimi poškodbami so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Malo pred tem je medvedka napadla in lažje poškodovala še enega občana. V soboto pa je medvedka na pašniku skušala napasti domačina, ki pa ji je uspel pobegniti. Šlo naj bi za isto medvedko.

Kaj storiti, če naletite na medveda?

Medved se praviloma umakne človeku. Neprijetno pa se lahko končajo srečanja z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti in ta nima časa in prostora za umik ali če sprehajalčev pes razdraži medveda.