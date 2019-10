Policisti morajo na stranišče v 400 metrov oddaljene prostore

S perečim problemom sta seznanjena tudi oba sindikata. Iz Policijskega sindikata Slovenije so sporočili, da je do okvare na sanitarni infrastrukturi v objektu na Trdinovi prišlo 4. septembra, vendar imajo zaposleni zagotovljene nadomestne sanitarne prostore v neposredni bližini."Ker pa gre za očitno projekt večje vrednosti, ki žal v javnem sektorju zahteva ustrezne postopke glede javnega naročanja, do danes še ni sanirana," so dodali.

V uredništvo smo prejeli informacijo, da so policisti in policistke iz Policijske postaje Ljubljana Center že od začetka meseca septembra brez dostopa do tekoče pitne vode in sanitarij. Zaposleni morajo tako na stranišče hoditi v 400 metrov oddaljene prostore sodišča, isto pot pa morajo opraviti tudi, če si želijo umiti roke ali natočiti kozarec vode.

Bolj ostri so v Sindikatu policistov Slovenije. Kot so sporočili, so glede omenjene zadeve že 13. septembra protestirali pri premierju Marjanu Šarcu zaradi neodzivnosti Ministrstva za notranje zadeve. Kot so zapisali v elektronskem sporočilu Šarcu, naj bi si predstavniki MNZ zadevo ogledali in ocenili, da je treba izvesti javno naročilo, saj naj bi bil strošek popravila po njihovi oceni okoli 70.000 evrov. Sanacija naj bi zato trajala približno tri tedne.

"V tem času se na največji policijski enoti v Sloveniji, ki zaposluje več kot 100 policistk in policistov, ne sme uporabljati niti tekoče vode za umivanje rok, sanitarij, ipd. Takšno stanje je nesprejemljivo in sramotno, predvsem pa nekorektno do zaposlenih. PP Ljubljana Center je najbolj obremenjena enota v državi, sooča se z velikim številom obravnavanih ilegalnih prebežnikov oz. prosilcev za azil, odvisnikov od prepovedanih drog, bolnih, okuženih oseb in podobno. Zato je takšno stanje potrebno nemudoma odpraviti," so zapisali premierju.

V SPS pa so še najbolj razočarani nad odzivom MNZ, ki, kot pravijo, v tem, da več kot 100 zaposlenih nima dostopa do tekoče vode, si ne more niti umiti rok in opraviti osnovnih fizioloških potreb, ne vidi kot nujno in krizno situacijo, "ampak zaposlene na umivanje rok in opravljanje potreb 'pošilja na bližnje sodišče', kjer morajo seveda najprej skozi varnostni pregled, da o tem, da gre za kršitev predpisov s področja varnosti in zdravja, niti ne govorimo," so še dodali.

Iz MNZ pa so sporočili, da so skupaj z Ministrstvom za pravosodje takoj po pridobitvi relevantnih podatkov, kot so popis potrebnih del in ocena stroškov, pristopili k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca del. Rok za oddajo ponudb je bil 3. oktober. Pogodbo z izvajalcem so podpisali 11. oktobra, 14. oktobra pa je bila izvedena uvedba v delo. "Rok za izvedbo del je 21 dni od uvedbe v delo," so sporočili iz MNZ.

Kot so še dodali, gre za večjo napako na kanalizacijskem sistemu, in sicer na glavni odtočni cevi, ki predstavlja del skupne inštalacije dveh uporabnikov, policije in sodišč."Zaradi napake je bilo treba zapreti dostop do sanitarij in pitne vode v objektu PP Ljubljana Center in v delu objekta, ki ga uporabljajo sodišča. Ker zaradi napake nadaljnja uporaba sanitarij in pitne vode ni bila več mogoča, je bila zagotovljena uporaba sanitarij v bližnji stavbi sodišča, pitna voda pa se policistom zagotavlja v obliki pakirane vode v plastenkah," so sporočili in dodali, da zaposlene sproti seznanjajo s potekom sanacijskih del, prav tako pa so jih seznanili tudi s potrebnimi higienskimi ukrepi v času odpravljanja napake.