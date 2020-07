Policisti na nogah: nekaterim 95 odstotkov dodatka, drugim zgolj 35 za delo v času epidemije

"V nekaterih primerih tako v policiji kot na ministrstvu pa se je izkazalo, da so bili izplačani dodatki tudi v višini 40, 50, 60 pa vse tja do 85 odstotkov," pravi Rok Cvetko iz Sindikata Policije.

Po dokumentih, ki jih imajo, si je vrh policije izplačal bogate dodatke. Takratni v. d. generalnega direktorja Policije Anton Travner je marca prejel 85 odstotkov covid dodatka. Za 104 ure dela v nevarnosti in zaradi posebnih obremenitev je tako prejel 2263 evrov bruto dodatka k 4454 tisočim evrom bruto plače. Njegova namestnika prav tako 85 odstotkov dodatka, vsak po 2100 evrov bruto k osnovni plači. Aprila Travner dobi 40 odstotkov dodatka, namestnika pa po 50 odstotkov.

Covid dodatek za delo v nevarnih razmerah so prejeli tudi v kabinetu ministra. Marca je sekretarka v kabinetu ministra prejela 95 odstotkov dodatka, višja svetovalka 75 odstotkov, tajnica 90 odstotkov dodatka, kuharica 90 odstotkov, generalni direktor direktorata za policijo 85 odstotkov, prav toliko generalni sekretar sekretariata, direktorica direktorata za upravne notranje zadeve pa 50 odstotkov. Aprila so na ministrstvu prav tako izplačani dodatki nad 35 odstotki.

Nihče od policistov iz tega naslova covida ni prejel več kot 35 odstotkov. Zelo redki so bili tisti, ki so sploh prejeli 35 odstotkov, operativci pa večinoma med 20 in 30 odstotki. Kar je okoli 250 evrov bruto.

Spomnimo

Policisti so samo v prvih dveh mesecih epidemije, poleg vseh rednih nalog, čez ozemlje Slovenije pospremili skoraj 67.000 tovornih vozil. Poleg tega so zaradi omejitve zbiranja izvedli skoraj 190.000 kontrol na krajih, kjer so se pred epidemijo običajno zbirali ljudje. Ves čas so bili prisotni na kontrolnih točkah na notranjih mejah za Italijo, Avstrijo in Madžarsko, je ob dnevih policije povedal takratni direktor Travner. Povečalo se je tudi število vlomov v vikende, več je bilo obravnav zaradi nasilja v družini.

Na kakšen način mislijo razložiti situacijo, da za vodilne na notranjem ministrstvu in za člane kabineta ministra navodila ne veljajo, za ostale uslužbence veljajo, se sprašujejo v policijskem sindikatu.

MNZ odgovarja, da ni šlo za navodilo, ampak za priporočilo oziroma za pripomoček za dodeljevanje sredstev predstojnikov, kar je v zaključku izrecno navedeno. A v zaključku je navedeno tudi, da za dodelitev dodatka javnim uslužbencem naroča, da pri pripravi predlogov za dodatke dosledno upoštevajo usmeritve in navodila iz tega dopisa, v katerem pa na prejšnji strani piše, da ta dodatek ne sme presegati 35 odstotkov.