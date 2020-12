Premraženi obmejni policisti v nevzdržnih razmerah

Policisti na mejnih prehodih pa praktično brez zaščite. Na Krvavem potoku je nad njimi zgolj improviziran nadstrešek, na Fernetičih ostanki nekdanjega mejnega prehoda. "Zelo je težko. Kot prvo je burja, ne da se z dokumenti delat, mraz, sneg. Konstantno so z nogami na snegu," je povedal Marko Jakac s Policijskega sindikata Slovenije.

Močan veter, sneg in temperature tik nad lediščem, takšno je danes stanje na mejnem prehodu Fernetiči in nič kaj drugače nekoliko južno na Krvavem potoku, kjer so beležili tudi močne sunke burje. A čez dan so razmere še razmeroma dobre. Ponoči temperature namreč padejo pod ledišče.

Ob nadstreških so sicer postavljeni ogrevani zabojniki, a so preprosto preveč oddaljeni od cestišča. V sindikatu na nevzdržne razmere opozarjajo že od marca. Na notranjem ministrstvu pa krivdo, kakor pravi sindikat, prelagajo na ministrstvo za javno upravo."Verjamem, da je krivo ministrstvo za javno upravo, bi pa mogel notranji minister neposredno na ministra za MJU posredovati, se dogovoriti na sami vladi in vzpostaviti takšno stanje, da bi bilo ustrezno,"meni Jakac.

Notranji minister Aleš Hojs ni okleval z obiskom policistov na protestih, premraženih policistov na meji pa še ni obiskal. Jih je pa želel danes obiskati generalni direktor policije Andrej Jurič, a se je zaradi slabih vremenskih razmer obrnil na pol poti. "Pozdravljam njegov trud in skrb, da si je želel ogledati stanje na kontrolnih točkah," je dejal Jakac.

S policije so ob tem sporočili, da pripravljajo nadgradnje kontrolnih točk in s tem povezane prometne signalizacije. Direktorju Koprske policijske uprave pa so naročili, naj skuša policiste v vmesnem času razbremeniti z ustrezno organizacijo dela.