Policisti na Obrežju pogasili goreč avtomobil

V soboto dopoldne je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik osebnega avtomobila Ford mondeo hrvaških registrskih oznak. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je pred mejno kontrolo na izstopu pod pokrovom motorja vozilo pričelo goreti.

Policisti PMP Obrežje, ki so vajeni številnih nepredvidljivih okoliščin in dogodkov, so se takoj odzvali in z gasilnimi aparati uspešno pogasili požar. Kot so še sporočili s PU Novo mesto, so policisti s hitrim odzivom preprečili večjo škodo.