Policisti na petkovih protestih zabeležili 13 kršitev

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti opravili varovanje neprijavljenega shoda, ki se je začel v petek okoli 19. ure na Trgu republike v Ljubljani. Policisti so opravljali naloge za varovanje DZ, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.