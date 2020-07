Policisti na pomoč priskočili mali sovici

Policisti PP Cerknica so sovo zaščitili in na kraj poklicali Notranjski park, od koder pravijo, da so policisti za sovico zelo lepo poskrbeli. Velikega skovika bo prevzelo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in v oskrbo predalo pristojnim inštitucijam. Na DOPPS-u predvidevajo, da naj bi bila mlada sovica stara 10 dni in da potrebuje še vsaj 10 dni, da odleti iz gnezda.