Policisti na Trgu republike uporabili fizično silo, pridržani dve osebi

Na zadnjih petkovih protestih, na katerih se je zbralo približno 800 kolesarjev in podpornikov Palestine, je policija dvema osebama odvzela prostost. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je prišlo do množične kršitve javnega reda. V fizičnem obračunu s policisti je bila lažje poškodovana ena oseba, ki so jo odpeljali na pregled v UKC Ljubljana.

V petek so se protestniki znova, že 56. petek zapored, zbrali na ulicah slovenskega glavnega mesta. Tokrat so vladi sporočili, da je prišel čas za njen odstop. "Ponedeljkov fiasko v državnem zboru glede nepotrditve dnevnega reda je samo še en pokazatelj, da so predčasne volitve edina rešitev," so sporočili petkovi kolesarji. V središču Ljubljane so se zbrali tudi protestniki v podporo Palestini, Policija pa je neprijavljen shod poskušala razgnati. Prišlo je do fizičnega obračunavanja.

V času shoda je na Trgu republike prišlo do množične kršitve javnega reda, pri čemer so policisti uporabili telesno silo. Dvema osebama je bila zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. V tem času je bila po prvih podatkih lažje poškodovana ena oseba, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, policisti pa okoliščine tega dogodka še preverjajo.

Nekateri udeleženci protesta sicer poročajo o tem, da naj bi Policija brez pravega povoda skušala razgnati shod na Trgu republike. "Na trgu so policisti začeli porivati ljudi, več ljudi je padlo čez kolesa, medtem so policisti nekaj posameznikov zgrabili za noge, jih grobo zvlekli iz množice, jih vklenili in odpeljali na policijsko postajo. Nekateri med njimi so poškodovani," so zapisali.

Policisti so v sporočilu za javnost tudi navedli, da so zoper tri osebe, organizatorje shoda, sprožili postopek o prekršku po Zakonu o javnih zbiranjih in Zakonu o nalezljivih boleznih. "Prav tako je bilo do sedaj ugotovljenih enajst kršitev zaradi udeležbe na shodu. Zaznanih je bilo 12 kršitev po Zakonu o javnem redu in miru ter po dve kršitvi po Zakonu o osebni izkaznici in Zakonu o javnih zbiranjih. Podan bo en predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu. Osmim osebam so policisti skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije zasegli premete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod,"navajajo na PU Ljubljana. Dve osebi so zaradi ugotavljanje identitete skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih Policije privedli v prostore Policije, po postopku pa sta bili izpuščeni.

