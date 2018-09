Policisti nadaljujejo stavko in od Šarca pričakujejo hitro ukrepanje

Policijski stavkovni odbor je premierja Šarca obvestil, da se stavka v Policiji in MNZ, ki se je začela 12. februarja, a so bile njene aktivnosti zaradi Cerarjevega odstopa do oblikovanja nove vlade zmanjšane na minimum, v polnem obsegu znova začne izvajati v ponedeljek, in sicer po vsej državi.

Razlog za napoved stavke je enostranski poseg vlade v pravice, pridobljene s stavkovnim sporazumom 2. junija 2016,pojasnjujejo sindikati."Vlada ob lanskem podpisu Aneksa št. 3 h KPDU namreč ni pridobila soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov sporazuma iz leta 2016, zaradi česar smo danes ponovno priča popolnemu razvrednotenju poklica policista,"so zapisali sindikati. Prav tako vlada ni izpolnila nekaterih preostalih določb omenjenega sporazuma, zaradi česar je stavka plačana za vse stavkajoče. Policijski stavkovni odbor (PSO) je 26. marca letos zaposlene obvestil, da vlada zaradi odstopa premierja Mira Cerarja nima več pooblastil za nadaljevanje pogajanj s sindikati oz. za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati, zato je bilo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti v začrtanem obsegu v vmesnem času, do oblikovanja "nove" vlade s polnimi pooblastili, nesmiselno. V tem času je bil obseg stavkovnih aktivnosti zmanjšan na minimum, tako da delovni prostori in vozila še naprej ostajajo označeni s plakati "stavka". Policijska stavka se 1. oktobra nadaljuje. FOTO: Gregor Ravnik PSS je 17. septembra na novega predsednika vlade Marjana Šarca naslovil zahtevo, da vlada nemudoma aktivno pristopi k reševanju stavkovnih zahtev."Vladi je bil dan jasen rok za izpolnitev zahteve, in sicer deset dni. Ker odgovora v danem roku nismo prejeli, vas obveščamo, da se stavka v polnem obsegu ponovno prične izvajati v ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 7. uri v vseh NOE in PE v Policiji in MNZ na območju celotne države," so zapisali. Ne glede na navedeno še dodajajo, da od Šarca upravičeno pričakujejo, da bo v najkrajšem času pristopil k socialnemu dialogu in se s PSO o načinu izpolnitve obveznosti iz Stavkovnih sporazumov ter z vzajemnim popuščanjem dogovoril o izpolnitvi stavkovnih zahtev.