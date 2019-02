Policisti našli lastnika pomivalnega stroja z gorenjske avtoceste

"Gorenjski prometni policisti so z lastnim zbiranjem obvestil izsledili lastnika pomivalnega stroja, ki je bil prejšnji teden najden na gorenjski avtocesti ," je sporočil Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj.

Pomivalni stroj so z vozišča so odstranili uslužbenci Darsa. "Kljub vsemu gre vseeno za zelo resno stvar in zelo nevarno oviro, ker bi v stroj, ki ga na cesti ne pričakuješ, lahko kdo trčil,"opozarjajo policisti.

Proti vozniku zato vodijo prekrškovni postopek zaradi nepravilno naloženega tovora. Neustrezno pritrjen stroj je voznik prevažal na lahkem priklopniku oziroma prikolici. Voznik se za tak prekršek kaznuje z globo 120 evrov.

Policisti še dodajajo, da morajo biti tovor in naprave na in v vozilu, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, naložene, pritrjene oziroma pokrite tako, da:

1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa;

2. ne povzročajo škode na cesti in objektih;

3. ne onesnažujejo okolja;

4. ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;

5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;

6. ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;

7. se ne razsipajo ali padajo z vozila.