Policisti našli lastnika zapuščenih čevljev in očal

Kranjski policisti so sporočili, da so našli lastnika zapuščenih čevljev in očal, ki so jih lepo zložene našli v ponedeljek na razgledni točki na Pungertu v Kranju. Moški jih je tam pustil iz osebnih razlogov. "V njegovem ravnanju sicer niso bili ugotovljeni znaki kaznivega dejanja ali prekrška, je bilo pa zelo neprimerno, ker so okoliščine glede na lokacijo vzbujale sum, da je nekaj narobe. To se je posledično odrazilo v dveh iskalnih akcijah," je sporočil predstavnik kranjskih policistovBojan Kos, ki vse naproša, naj tega ne počnejo. "Če ste obutvi nekaj zamerili, to niso mesta, kamor se jih odlaga," opozarja in dodaja, da so policisti postopek zaključili, predmete pa vrnili. Vsi pristojni si namreč želijo čim manj takih in podobnih okoliščin in intervencij, ki bi povsem po nepotrebnem zahtevale nujna posredovanja.