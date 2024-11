Policisti rešili izgubljenega psa, ki je po okolici Maribora taval kar devet dni

Policisti Policijske postaje Ruše so 14. novembra okoli 13.30 prejeli več klicev občanov, ki so povedali, da se v središču Ruš in proti naselju Bezena sprehaja pes, ki bi po videzu lahko bil pasme nemški ovčar.

"Najprej so javili, da se naokoli potika pes brez lastnika, pa ga s partnerjem nisva izsledila," je povedal policist Tadej Repnik. "Kasneje pa je prišla še ena prijava, da pes leži na njivi. Mislili so celo, da je mrtev. Ko sva prišla tja, sva ugotovila, da je živ, saj se je premikal, hkrati pa ni bilo videti, da bi bil poškodovan," je dejal in pojasnil, da je bil pes videti zelo prestrašen in onemogel.