Policisti našli premraženega in lačnega psa in ga odpeljali na varno

"Danes je prisrčen zgubljen, premražen in lačen kuža taval na območju Zagorja ob Savi," so na družbenem omrežju zapisali policisti PU Ljubljana. Dodali so, da so nebogljenega psa sprejeli v toplo zavetje policijskega vozila. "Žal iskanje lastnika ni prineslo sadov, saj pes ni bil čipiran, zato so zanj poskrbele ustrezne institucije za varstvo živali," pravijo.