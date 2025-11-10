Policisti niso priznali krivde za uporabo solzivca na protestih

Obtoženi policisti naj bi na protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec. Če bi na petkovem predobravnavnem naroku krivdo priznali, je tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mojca Gruden za četverico že v preiskavi predlagala pogojne kazni.

Pogojne kazni od šest do osem mesecev zapora z različnimi preizkusnimi dobami je vsem štirim policistom Okrajno sodišče v Ljubljani v zvezi z istim dogodkom sicer že izreklo februarja letos, in sicer v skrajšanem postopku brez glavne obravnave oz. brez sojenja. A so vsi štirje policisti zoper sodbo pravočasno podali ugovor in bili uspešni, prvotna sodba je bila razveljavljena.