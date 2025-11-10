Svetli način
Slovenija

Policisti niso priznali krivde za uporabo solzivca na protestih

Ljubljana, 10. 11. 2025 11.26 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Štirje obtoženi policisti, ki naj bi 5. oktobra 2021 med varovanjem na protestih proti prejšnji vladi in ukrepom v epidemiji covida-19 nevestno opravljali svoje delo, na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrajnem sodišču niso priznali krivde. Začetek glavne obravnave je napovedan za 23. januar.

Obtoženi policisti naj bi na protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec. Če bi na petkovem predobravnavnem naroku krivdo priznali, je tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mojca Gruden za četverico že v preiskavi predlagala pogojne kazni.

Pogojne kazni od šest do osem mesecev zapora z različnimi preizkusnimi dobami je vsem štirim policistom Okrajno sodišče v Ljubljani v zvezi z istim dogodkom sicer že izreklo februarja letos, in sicer v skrajšanem postopku brez glavne obravnave oz. brez sojenja. A so vsi štirje policisti zoper sodbo pravočasno podali ugovor in bili uspešni, prvotna sodba je bila razveljavljena.

Protesti leta 2021
Protesti leta 2021 FOTO: Aljoša Kravanja

Po petkovem opravljenem predobravnavnem naroku je začetek sojenja napovedan za 23. januar. Po poročanju Dnevnika je tožilstvo že predlagalo zaslišanje številnih prič, med drugim članov operativnega štaba Policijske uprave (PU) Ljubljana, pripadnikov 1. in 5. oddelka posebne policijske enote PU Ljubljana ter trinajstih udeležencev shoda.

Obramba enega od obtoženih je dodatno predlagala, naj sodišče pregleda posnetke osebnih kamer policistov in pridobi posnetke pogovorov med policisti prek tako imenovanih tetra postaj (v spisu so le posnetki skupinskih klicev), s čimer so se odvetniki preostalih obtoženih strinjali.

Protest, ki je v središču Ljubljane potekal 5. oktobra 2021, je bil usmerjen v tedanjo vlado pod vodstvom Janeza Janše in ukrepom proti širjenju koronavirusa. Protest so zaznamovali izgredi ter uporaba solzivca in vodnega topa, policija pa je priprla več ljudi.

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žrtev
10. 11. 2025 12.41
Prav, da so jih pošpricali, ker niso spoštovali ukrepov, zaradi njih je umrlo 60% svetovnega prebivalstva in smo bili potisnjeni 100 let nazaj tehnološko.
ODGOVORI
0 0
Svetec 2021
10. 11. 2025 12.31
+0
Policisti niso krivi ampak vodstvo ki je dalo ukaz......aja tisti pa so napredovali..žalostno kaj se gremo v tej državi
ODGOVORI
1 1
Alexsander6
10. 11. 2025 12.29
+2
Obsodite Janšo in Hojsa in povelnike policije ne pa navadne policajčke. Točno se ve kdo je odgovoren za prekomerno uporabe sile. Sam blef,narod pa naseda.
ODGOVORI
3 1
LukaS8
10. 11. 2025 12.27
-2
Niti približno niso bili izpolnjeni pogoji za tako drastično eskalacijo. Poleg tega so zaplinili pol ulic v stari Ljubljani. Ljudje (otroci upokojenci in mimoidoči, ki niso imeli nič s protestom) so bili deležni solzivca. In vsak normalen policaj bi zavrnil takšen ukaz. Ne gre se samo da so to naredili, tudi kako so to naredili.
ODGOVORI
2 4
Julijann
10. 11. 2025 12.33
-2
Oktobra 2023 na dan odprtja Rog, so bili protesti. Policija je s solzilcem odganjala te protestnike, vhod pa so prišli stražit pripadniki specialne enote. Haha in to zaradi ene klinčeve otvoritve. Urska pa je dejala, da ne vidi več koga ki bi dvignil roko nad protestniki.
ODGOVORI
0 2
Greznica
10. 11. 2025 12.26
-2
kdo pa je škropil, vaš sveti duh???? ban-da ...
ODGOVORI
1 3
Julijann
10. 11. 2025 12.19
+2
Kdaj bodo pa poklicali na odgovornost tiste policiste, ki so na odprtju Roga tudi špricali protestnike? In to celo v Svobodi.
ODGOVORI
4 2
SDS_je_poden
10. 11. 2025 12.12
-5
Če so samovoljno uporabili solzivec, potem naj se jim sodi. Če so dobili taka navodila, potem naj se sodi tistemu, ki je taka navodila dal. Vsekakor pa je to lekcija za naprej, nad lastnim narodom se ne dviguje roke.
ODGOVORI
5 10
jank
10. 11. 2025 12.11
-3
Policisti ne bi smeli nositi odgovornosti, razen če se dokaže, da so to počeli na v nasprotju z ukazi nadrejega. Slednji bi se moral zagovarjati. Zakaj pa nič o objektivni in subjektivni odgovornosti Hojsa in policijskega šefa Olaja? Po tragedija v Novem mestu sta odstopila dva ministra zaradi objektivne odgovornosti. Desnica pa je kar zahtevala odstop vlade!!!! Ti isti pa so načrtno zastraševali, kaznovali, prekomerno uporabljali solzivec in celo gumijaste naboje.
ODGOVORI
6 9
SDS_je_poden
10. 11. 2025 12.18
-1
Očitno so ravnali na lastno pest.
ODGOVORI
1 2
manga
10. 11. 2025 12.10
+1
Z ozirom kaj se vse dogaja v najbolj demokratičnih državah,pričakujem v bližji bodočnosti v Parlamentu Anisa in Zlatkota.Demokracija pač.
ODGOVORI
6 5
rogla
10. 11. 2025 12.10
-6
Seveda ne bodo priznali! Hojsa bi morali ...
ODGOVORI
4 10
nikolinormalen
10. 11. 2025 12.05
-1
Hojs se jim pa v fris smeji. Saj prav, lepo so mu nasedli.
ODGOVORI
6 7
wsharky
10. 11. 2025 11.59
+7
in zakaj bi priznali krivdo, samo red in mir so želeli zagotovit, ker pa ti kolesarji delomrzneži niso upoštevali navodil policije in so zganjali teror, so pač morali jih na nek način umirit
ODGOVORI
14 7
manga
10. 11. 2025 11.58
+9
Naša demokracija je ena velika prevara.Država rabi lopove,pedofile,begunce in barabe vseh profilov bolj kot pridne državljane.Pridnim se celo smehlja v obraz.
ODGOVORI
11 2
bb5a
10. 11. 2025 11.58
+4
Pol pa se čudmo, da noben noče več bit policist, očitno odgovarjaš kazensko, če vržeš solzilc na nasilnega grezničarja, namesto da bi dobil nagrado!
ODGOVORI
10 6
JApajaDAja
10. 11. 2025 11.43
+2
a protesti da so bili in bili so prijavljeni in miroljubni ?
ODGOVORI
8 6
brainiac007
10. 11. 2025 11.42
-2
Odgovoren za te razmere je bil Hojs & Company
ODGOVORI
9 11
ISSN 1581-3711
