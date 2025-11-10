Policisti niso priznali krivde za uporabo solzivca na protestih

Obtoženi policisti naj bi na protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec. Če bi na petkovem predobravnavnem naroku krivdo priznali, je tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mojca Gruden za četverico že v preiskavi predlagala pogojne kazni.
Pogojne kazni od šest do osem mesecev zapora z različnimi preizkusnimi dobami je vsem štirim policistom Okrajno sodišče v Ljubljani v zvezi z istim dogodkom sicer že izreklo februarja letos, in sicer v skrajšanem postopku brez glavne obravnave oz. brez sojenja. A so vsi štirje policisti zoper sodbo pravočasno podali ugovor in bili uspešni, prvotna sodba je bila razveljavljena.
Po petkovem opravljenem predobravnavnem naroku je začetek sojenja napovedan za 23. januar. Po poročanju Dnevnika je tožilstvo že predlagalo zaslišanje številnih prič, med drugim članov operativnega štaba Policijske uprave (PU) Ljubljana, pripadnikov 1. in 5. oddelka posebne policijske enote PU Ljubljana ter trinajstih udeležencev shoda.
Obramba enega od obtoženih je dodatno predlagala, naj sodišče pregleda posnetke osebnih kamer policistov in pridobi posnetke pogovorov med policisti prek tako imenovanih tetra postaj (v spisu so le posnetki skupinskih klicev), s čimer so se odvetniki preostalih obtoženih strinjali.
Protest, ki je v središču Ljubljane potekal 5. oktobra 2021, je bil usmerjen v tedanjo vlado pod vodstvom Janeza Janše in ukrepom proti širjenju koronavirusa. Protest so zaznamovali izgredi ter uporaba solzivca in vodnega topa, policija pa je priprla več ljudi.
