Policisti NPU obiskali STA

Informativni pogovor je trajal nekaj manj kot uro, policista pa so med drugim zanimali kompenzacijski dogovori tudi z drugimi mediji, v okviru katerih STA oglašuje svoje storitve, saj Dnevnik ni edini, s katerim STA sodeluje na takšen način.

"Gre torej za klasične kompenzacijske pogodbe, vsaka objava oglasa pa je cenovno ovrednotena," so povedali v marketingu STA, kjer so poudarili, da so oglasi vezani izključno na tržno dejavnost agencije, ki je trenutno tudi edini vir prihodkov agencije, glede na to, da vlada letos v nasprotju z zakonom ne plačuje javne službe, ki jo opravlja STA.

Policista sta sicer, kot so povedali na STA, pojasnila, da zbirata informacije na podlagi dveh prijav: prijave nadzornika STA Radovana Cerjaka zaradi suma oškodovanja STA zaradi kompenzacijske pogodbe, pa tudi anonimne prijave proti Cerjaku, da je kopijo pogodbe, označeno kot poslovna skrivnost, nepooblaščeno odnesel s seje nadzornega sveta. Na podlagi zbranih informacij naj bi o nadaljnjem postopku ali njegovi ustavitvi odločilo specializirano državno tožilstvo.

Maja so policisti NPU o omenjeni pogodbi sicer spraševali tudi v oglasnem oddelku Dnevnika.

STA medtem ostaja brez financiranja javne službe že 153 dni. Na pobudo vladnega urada za komuniciranje pa so na ministrstvu za kulturo vložili v proceduro uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, so za STA pojasnili na ministrstvu. Dodali so, da bo za obravnavo pripravljena v kratkem. Direktor STA Bojan Veselinovič pa je v torek sklical skupščino družbe STA, namenjeno pregledu dokumentacije, ki jo vlada omenja kot razlog za zaustavitev financiranja javne službe. Dokumentacijo je STA sicer vladi poslala 22. aprila.