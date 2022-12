Poškodbe s pirotehniko: 'Rehabilitacija se konča, a zaznamovan si do smrti'

Bližajo se prazniki, ki si jih nekateri še vedno radi popestrijo z uporabo pirotehničnih sredstev. Policisti zato opozarjajo na previdno in uvidevno uporabo pirotehnike, tudi do domačih živali.

Boštjan Kavc, inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Celje, je uvodoma predstavil nekaj pomembnih določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih, ki je stopil v veljavo leta 2008 in ki prepoveduje prodajo, posest in uporabo pirotehničnih sredstev kategorije II. in III., katerih glavni učinek je pok. Prav zaradi teh prihaja do najhujših poškodb. Pojasnil je, da morajo biti vsi pirotehnični izdelki, ki se uporabljajo v Sloveniji, ustrezno označeni v slovenskem jeziku, prav tako morajo imeti navodila za varno uporabo in rokovanje. Svetoval je, da pirotehnike ne kupujemo na spletu, na črnih trgih, torej pirotehnike, ki ni preverjena in lahko zaradi njene uporabe nastanejo hude poškodbe.

icon-expand Boštjan Kavc

Policisti so v letu 2020 ugotovili 60 kršitev s področja uporabe pirotehnike, leta 2021 pa 104 kršitve. Navedeni podatki nekoliko odstopajo od petletnega povprečja, saj ugotavljajo, da je povprečje znašalo 85 ugotovljenih kršitev. V letu 2020 so zaradi petard obravnavali deset primerov poškodovanja tuje stvari, leta 2021 pa 99. Pri teh kršitvah objestneži največkrat odvržejo pirotehniko višje kategorije v poštne nabiralnike in smetnjake, nato pa odidejo, ne zavedajo pa se, da lahko mimo takrat pride kakšen otrok in ga lahko huje poškoduje, je pojasnil. Dodal je, da policisti leta 2020 niso zabeležili telesnih poškodb zaradi pirotehnike, ker je bilo takrat zaradi koronavirusa zbiranje prepovedano. Leta 2021 pa so zabeležili sedem poškodb, štirje mladoletniki so dobili opekline, enemu so amputirali dlan, ena polnoletna oseba je utrpela lahko telesno poškodbo, eni pa so amputirali prste. Leta 2020 so policisti v Sloveniji zasegli nekaj več kot 4000 kosov pirotehničnih sredstev, leta 2021 pa 12.500 kosov. Policisti v okviru preventivnih aktivnosti po celotni državi izvajajo preventivna predavanja na vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah, otroke poučujejo o varnem rokovanju pirotehnike in tako poskušajo preprečiti čim več poškodb. Uroš Medved, vodja policijskega okoliša s PP Velenje, je eden od avtorjev plakatov, ki so jih za učenje preventive izdelali na Policiji. Pri svojem delu se srečuje tudi s šolarji, ki jih uči o varni uporabi pirotehnike. Pojasnil je, da skušajo s pomočjo plakata otroke izobraziti, saj gre za infografiko, s katero na lahek način pojasnijo, kaj se sme in kaj ne delati. Učijo jih naj ne eksperimentirajo s pirotehničnimi sredstvi, otroci do 14 leta pirotehnike sploh ne smejo uporabljati in kupovati, je dodal. Mladoletniki od 14 do 18 leta pa to lahko počnejo pod nadzorom starejše osebe. Zavedajo se, da pokanja ne morejo preprečiti, zato otroke poskušajo izobraziti, naj to delajo vsaj na varen način.

icon-expand Uroš Medved

Andrej Strahovnik, dr. med., specialist kirurg iz Splošne bolnišnice Celje, pa je pojasnil, da se je v zadnjih letih spremenila struktura poškodovancev. Na srečo število poškodb nekoliko pada, je pojasnil. Poškodovani so največkrat mlajši odrasli od 21 do 30 leta. Največkrat si poškodujejo roke in obraz, kar pripelje do trajnih posledic, tudi invalidnosti. Do poškodb pride zaradi neupoštevanja navodil, preurejanje pirotehnike in slaba kvaliteta pirotehnike, je pojasnil Strahovnik.

icon-expand Andrej Strahovnik

Martin Bučar, 20-letni fant, ki se je pred šestimi leti izredno hudo poškodoval pri uporabi pirotehnike na šentjurskem območju, je povedal svojo zgodbo, ki ga je za vedno spremenila. Leta 2016 je prižgal petardo, ki je imela 75 gramov smodnika in je bila že skoraj kot bomba, je povedal. Takoj je počilo, odpeljali so ga v bolnišnico na operacijo, rehabilitacija pa je trajala več mesecev, je pojasnil. Rehabilitacija se konča, a zaznamovan si do smrti, je dodal. Tudi sam je bil prepričan, da se njemu to ne more zgoditi, zdaj pa ima namesto rok proteze. Vse je pozval, naj dvakrat premislijo preden bodo petarde kupili in jih prižgali.

icon-expand Martin Bučar