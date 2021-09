'Policisti očitno postajajo žrtve provokacij oblasti'

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je podpisal predsednik sindikata Rok Cvetko, so bili v sredo "priča dogodkom, ko se je pravica državljank in državljanov do mirnega zbiranja in izražanja mnenj sprevrgla v huliganstvo, napade na policiste in brezglavo divjanje po ljubljanskih ulicah".

"Vemo, da so razni zamaskiranci in huligani sprva miren shod in mirno izražanje (drugačnih) mnenj spreobrnili v nasilje, to pa je zahtevalo več poškodovanih policistk in policistov. Zato vse državljanke in državljane pozivamo, da se pri uveljavljanju svojih pravic ne poslužujejo nasilja, ker ravno nasilje onemogoča uveljavljanje pravic," so navedli.