Policisti oglobili voznika, ki je vozil po reševalnem pasu

Policija in Zavod reševalni pas skupaj opozarjajo na pomembnost ustvarjanja reševalnega pasu in na, kot so zapisali pri Zavodu reševalni pas, egoistično in nevarno početje voznika, ki je izkoristil reševalni pas. Posnetek policijske akcije je posnela tudi kamera v policijskem vozilu, posnetek pa so pri Policiji kasneje objavili na družbenih omrežjih. Policisti so tujega državljana, ki je vozil po reševalnem pasu na relaciji Kompolje–Trojane, ustavili in oglobili.