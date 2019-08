Policisti oglobili župnikovo zalezovalko

Potem ko smo poročali , da murskosoboškega stolnega župnika zalezuje starejša gospa, ki se je vanj zaljubila, se je v zgodbo vpletla policija. Po objavi v medijih je namreč prejela uradno prijavo zoper starejšo gospo. Kot so nam sporočili iz PU Murska Sobota, je policija kršiteljici zaradi kršitve javnega reda in miru izdala plačilna naloga, zbira pa tudi obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženj.

Se je pa na okoliščine na Facebooku odzval tudi murskosoboški škof Peter Štumpf. Kot pravi, je župnikGoran Kuhar s tem, da je javno spregovoril o težavah, izpričal svojo veliko poštenost in spoštovanje do duhovništva.

"Njegov način komuniciranja z javnostjo je povsem nov in ohrabrujoč ne samo za duhovnike, temveč tudi za druge ljudi, ki imajo takšne in podobne težavnosti. V skrajnih primerih ne gre drugače. Ko odpovedo pravna sredstva ter se pokaže nemoč policije, da bi zaščitila žrtev, je prav, da žrtev sama spregovori o svoji stiski tudi pred kamerami," je zapisal in dodal, da to med ljudmi prebuja odgovornost do spoštovanja nedotakljivosti in dostojanstva vsake človeške osebe. Po njegovem je bolje spregovoriti prej kot pa takrat, ko je že prepozno."To velja tudi v primeru spolnih zlorab," je dodal.

Kot še piše, je dobro, da javnost vidi, s čim vse se morajo ukvarjati duhovniki in kakšne duševne napore morajo prenašati zaradi nadlegovanj in groženj. Štumpf je župniku Goranu čestital za pogum.