Slovenija

Najstnika metala petarde, eden jo je vrgel med skupino mladoletnikov

Koper, 26. 12. 2025 10.51

Avtor:
STA M.P.
Petarde

Zaradi uporabe pirotehnike so jeseniški policisti na božič posredovali dvakrat. Najprej so izsledili 13-letnika, ki je metal petarde, o čemer so obvestili njegove starše, pol ure kasneje pa so obravnavali še 12-letnika, ki je eno od petard vrgel med skupino mladoletnikov. Kot opozarjajo policisti, pirotehniko kljub številnim opozorilom mnogi še vedno uporabljajo neodgovorno. Prepovedane pirotehnične izdelke so letos že zasegli tudi na območju Policijske uprave Koper.

Jeseniški policisti so bili včeraj malo pred 19. uro obveščeni o metanju petard mlajših oseb na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah. Na klic so se takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in peš patruljiranjem izsledili in ugotovili identiteto 13-letnega otroka, ki je metal petarde.

O dogodku so obvestili njegove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Le pol ure kasneje so bili policisti obveščeni o še enem metanju petard mlajših oseb na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah. Policisti so na enak način izsledili in ugotovili identiteto 12-letnega otroka, ki je metal petarde.

Petarde
Petarde
FOTO: Shutterstock

"Po razpoložljivih podatkih je petardo vrgel med skupino mladostnikov. K sreči nihče ni bil telesno poškodovan, je pa enemu izmed njih odvržena petarda poškodovala bundo," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so obvestili otrokove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Policisti opozarjajo na pogosto neodgovorno uporabo pirotehnike

"Klici se bodo stopnjevali ravno v prazničnih dneh, še posebej na silvestrovo," je pričakovanja koprskih policistov glede pirotehnike povzel vodja sektorja uniformirane policije na PU Koper Loris Čendak.

Pojasnil je, da evidence intervencij zaradi uporabe pirotehnike ne vodijo posebej, saj posamezne obravnave ob uporabi pirotehničnih sredstev evidentirajo glede na posledice dejanja. Med drugim jih razvrščajo med požare, kršitve javnega reda in miru, poškodovanja tujih stvari ter kršitve v zvezi z zakonom o zaščiti živali.

Petarde
Petarde
FOTO: Shutterstock

V letošnjem prednovoletnem obdobju so na območju PU Koper v dveh primerih že zasegli manjšo količino prepovedanih petard. Podatki o zasegih pirotehničnih izdelkov za lani in predlani sicer kažejo na porast. Lani so jih zasegli 1451, kar je občutno več kot 840 zaseženih pirotehničnih izdelkov leta 2023.

Ob tem so zaznali porast prijav občanov. Ta trend je po navedbah policije prisoten tudi letos.

Po zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest.

Preberi še Ukrepi za čistejši zrak: stranka Vesna bi prepovedala petarde

Ni pa dovoljeno pirotehnike kategorije F1 uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Prav tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov.

Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.

Policisti so v obdobju od 1. decembra 2024 do 10. januarja letos na območju celotne Slovenije obravnavali 11 telesnih poškodb, ki so nastale kot posledica uporabe pirotehnike. Med njimi so bile tudi hujše.

petarde pirotehnika policija

Druga noč brez elektrike, delavci na terenu že od jutra

