Najstnika metala petarde, eden jo je vrgel med skupino mladoletnikov

Jeseniški policisti so bili včeraj malo pred 19. uro obveščeni o metanju petard mlajših oseb na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah. Na klic so se takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in peš patruljiranjem izsledili in ugotovili identiteto 13-letnega otroka, ki je metal petarde. O dogodku so obvestili njegove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo. Le pol ure kasneje so bili policisti obveščeni o še enem metanju petard mlajših oseb na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah. Policisti so na enak način izsledili in ugotovili identiteto 12-letnega otroka, ki je metal petarde.

Petarde FOTO: Shutterstock

"Po razpoložljivih podatkih je petardo vrgel med skupino mladostnikov. K sreči nihče ni bil telesno poškodovan, je pa enemu izmed njih odvržena petarda poškodovala bundo," so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti so obvestili otrokove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Policisti opozarjajo na pogosto neodgovorno uporabo pirotehnike

"Klici se bodo stopnjevali ravno v prazničnih dneh, še posebej na silvestrovo," je pričakovanja koprskih policistov glede pirotehnike povzel vodja sektorja uniformirane policije na PU Koper Loris Čendak. Pojasnil je, da evidence intervencij zaradi uporabe pirotehnike ne vodijo posebej, saj posamezne obravnave ob uporabi pirotehničnih sredstev evidentirajo glede na posledice dejanja. Med drugim jih razvrščajo med požare, kršitve javnega reda in miru, poškodovanja tujih stvari ter kršitve v zvezi z zakonom o zaščiti živali.

Petarde FOTO: Shutterstock

V letošnjem prednovoletnem obdobju so na območju PU Koper v dveh primerih že zasegli manjšo količino prepovedanih petard. Podatki o zasegih pirotehničnih izdelkov za lani in predlani sicer kažejo na porast. Lani so jih zasegli 1451, kar je občutno več kot 840 zaseženih pirotehničnih izdelkov leta 2023. Ob tem so zaznali porast prijav občanov. Ta trend je po navedbah policije prisoten tudi letos. Po zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest.