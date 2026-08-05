Policisti opozarjajo: poskrbite za živali, ne puščajte jih v vozilih

Lastnike hišnih in rejnih živali pozivajo, naj poskrbijo, da imajo njihove živali ves čas na voljo dovolj sveže pitne vode, ustrezno senco oziroma hladen in zračen prostor za počitek ter zaščito pred neposrednim soncem. Pse je priporočljivo sprehajati v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, ko temperature niso več tako visoke in asfalt ni razbeljen.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Policijski psi poleti PU Novo mesto

Policijski psi poleti PU Novo mesto

Policijski psi poleti PU Novo mesto





Posebej opozarjajo, da živali nikoli ne puščamo v parkiranih vozilih. Temperatura v notranjosti vozila lahko že v nekaj minutah doseže življenjsko nevarne vrednosti, tudi če je vozilo parkirano v senci ali ima priprto okno. Visoke temperature vplivajo tudi na službene živali. Tudi policijski službeni psi v teh dneh opravljajo naloge na terenu, zato njihovi vodniki posebno pozornost namenjajo zagotavljanju zadostne količine vode, počitku v senci in prilagajanju aktivnosti vremenskim razmeram. Živali so v času vročinskih valov še posebej ranljive. Z nekaj dodatne pozornosti, odgovornosti in srčnosti lahko pomembno prispevamo k njihovemu dobremu počutju ter preprečimo nepotrebno trpljenje.

V nevarnosti tudi prostoživeče živali

V teh razmerah ne smemo pozabiti niti na prostoživeče živali. Zaradi suše in pomanjkanja vode se številne ptice, ježi, veverice in druge živali soočajo z dodatnimi težavami pri iskanju vode. Zelo preprosto jim lahko pomagamo tako, da na vrt, dvorišče ali balkon postavimo plitvo posodo s svežo vodo, ki jo redno menjamo. Plitva posoda naj bo vedno v senci, voda pa sveža in čista. Kamenje ali vejice so lahko živalim v pomoč za varen izhod iz posode, ob tem pa odsvetujejo uporabo sladkorja, mleka ali drugih dodatkov. "Če opazite močno izčrpano ali poškodovano divjo žival, se obrnite na pristojno veterinarsko službo," so dodali v Društvu Reks in Mila. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ptice vodo pogosto iščejo na povsem neobičajnih mestih. Zaradi vročine dihajo z odprtim kljunom, razpirajo krila in izgubljajo veliko tekočine, mladiči v gnezdih, še posebej pod strehami ali na drugih izpostavljenih mestih, pa se lahko pregrejejo še preden poletijo. Glede ježev, veveric, kun, lisic in drugih sesalcev so zapisali, da ti v iskanju vode ponoči prehodijo bistveno daljše razdalje kot običajno, pri tem pa pogosto prečkajo ceste in naselja, zato se poveča tudi število nesreč.

Hlajenje živali FOTO: Shutterstock