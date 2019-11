Policisti ukrepali proti pripadnikom varde

Takšna ravnanja sama po sebi praviloma sicer niso prekršek, ko pa pri posamezniku povzročijo občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, pa ima takšno ravnanje vse znake prekrška. Posamezna ravnanja takšnih skupin konkretno kažejo na varnostna tveganja za Slovenijo, saj se pod pretvezo samoorganiziranja varnosti združujejo s prikritim namenom izvajanja obrambnih in varnostnih nalog in varovanja državne meje, ki so v izključni pristojnosti za to pristojnih državnih organov, je nadeveno v noveli zakona o nadzoru državne meje in zakona o javnem redu in miru.

Kot že večkrat poprej so jih tudi tokrat 'obiskali' policisti. Novinarki 24UR Staši Lozar, ki je bila na terenu, so pripadniki varde dejali, da so na območje, kjer se 'urijo', okoli 8. ure prispele posebne policijske enote.

To je za 24ur.com potrdil tudi 'general' samooklicane skupine Ivan Bolfek. "Okrog 15 policistov je vdrlo na zasebno zemljišče, brez naloga in zelo brutalno, nasilno postopalo do naših pripadnikov. Način je bil nekorekten, glede na to, da vedo, da se urimo z replikami orožja," trdi Bolfek.

Ali gre res za imitacije orožja oziroma replike, sedaj po naših informacijah preverja policija, njihovo 'usposabljanje' pri prebivalcih ob južni meji pa vzbuja najmanj nelagodje, če ne že strah. Zaradi paravojaških enot ob Kolpi se je nekaj domačinov tako že večkrat obrnilo na policijo. Možem v modrem so dejali, da se zaradi aktivnosti maskiranih neznancev počutijo ogrožene. Tudi tokrat je policija po naših informacijah prejela klice občanov, ki so se zaradi izvajanja Šiška in druščine počutili ogrožene.