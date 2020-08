Policisti pomagali v zastoju ujetim staršem otroka s hudimi vročinskimi krči

Kranjski policisti ob povečani gostoti prometa ta konec tedna opozarjajo, držite reševalni pas. Danes so ga na gorenjski avtocesti nujno potrebovali prometni policisti in starši mlajšega otroka s hudimi vročinskimi krči, je sporočil predstavnik PUKranj Bojan Kos. Starši so z otrokom v koloni ostali približno 2,5 km pred izvozom Hrušica. Prometni policisti so jih zaradi nujnosti situacije spravili iz kolone, ustvarili reševalni pas in varno pospremili do splošne bolnišnice Jesenice. Zato in še zaradi mnogo drugih situacij, je reševalni pas nujen, dodajajo.

Pomembna je namreč vsaka minuta, ki pacienta loči od dokončne oskrbe bolnišnici."Zaradi predolgega transportnega časa lahko pacient tudi umre. Pravilno vzpostavljen reševalni pas v primeru cestnega zastoja je pri tem ključen. Vozniki nam tako s svojim pravilnim ravnanjem omogočijo čimprejšnji in varen prevoz pacienta. V nasprotnem primeru predstavlja oskrba obolelega oz. poškodovanega dodaten velik stres, v najslabšem primeru sta ogrožena tudi zdravje ali življenje vseh v reševalnem vozilu," poudarjajo predstavniki zdravstvene stroke.