Policisti poostreno nad jadralne padalce in zmajarje, kršitev niso ugotovili

Zadnjo junijsko nedeljo, torej 28. junija, so policisti PU Nova Gorica skupaj z letalskimi nadzorniki in nadzorniki Agencije za civilno letalstvo (CAA) na pristajalnih mestih za jadralne padalce in jadralne zmajarje poostreno nadzirali ali jadralni padalci in zmajarji spoštujejo določbe uredbe o jadralnem padalstvu in zmajarstvu.

Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu določa pogoje za izdelavo, uporabo in vzdrževanje jadralnih zmajev ter jadralnih padal, pogoje v zvezi z ugotavljanjem njihove sposobnosti za letenje, pogoje, ki jih mora izpolnjevati pilot ali druga oseba ter pogoje, ki veljajo za usposabljanje, izpite, dovoljenja in pooblastila pilotov jadralnih zmajev in pilotov jadralnih padal, preiskovanje incidentov, resnih incidentov in nesreč, kazenske določbe v zvezi s kršitvami te uredbe, nadzor ter stroške v zvezi s posameznimi upravnimi dejanji.

Poostren nadzor je potekal na območju policijskih postaj Ajdovščina, Bovec in Nova Gorica, in sicer med 10. in 14. uro. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, gre za prvi tovrsten primer skupnega nadzora.

Ajdovski in novogoriški policisti so tako skupaj z nadzorniki CAA izvedli nadzor na pristajalnih mestih za jadralne padalce in zmajarje v Dolgi Poljani pod vasjo Budanje in na območju pristajališča Lijak-Šmihel. Nadzor so izvedli nad dvanajstimi jadralnimi padalci, pri čemer so pregledali dokumentacijo in izvedli preizkus alkoholiziranosti, kršitev pa niso ugotovili.

Bovški policisti pa so z letalskimi nadzorniki izvedli nadzor na pristajalnih mestih za jadralne padalce in zmajarje na letališču Bovec in v neposredni bližini kobariškega bencinskega servisa. Tudi tu niso zaznali nobenih kršitev, preverili pa so 20 jadralnih padalcev.

Skupno so tako opravili 32 nadzorov. Po zaključku akcije so le to ocenili pozitivno, podobne nadzore pa bodo ponovno izvedli v drugi polovici avgusta oziroma v prvi polovici letošnjega septembra, seveda bo to odvisno tudi od vremenskih okoliščin.