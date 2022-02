Policisti poostreno nad voznike tovornih vozil in avtobusov

Policija in Agencija za varnost prometa bosta danes v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov začeli izvajati več poostrenih nadzorov. Akcija, namenjena predvsem preverjanju spoštovanja omejitev hitrost in tehnične brezhibnosti vozil, bo potekala do 13. februarja.

Policisti bodo med drugim preverjali še preobremenjenost, psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost. Nadzor tovornih vozil, tudi tistih z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone, se bo izvajal s preusmeritvijo na kontrolne točke na avtocestah, avtobusi pa bodo nadzora deležni tako na avtocestah in hitrih cestah kot na avtobusnih postajališčih. icon-expand Poostren policijski nadzor nad tovornimi vozili FOTO: Damjan Žibert V letu 2021 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 10,8 odstotka manj kršitev prometnih predpisov kot v letu 2020, pri voznikih avtobusov pa tri odstotke več. Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti, preobremenjenostjo vozil, neuporabo varnostnega pasu, nepravilnostmi, povezanimi s tovorom, neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov. Manjšemu številu ugotovljenih prekrškov navkljub so bili vozniki tovornih vozil v letu 2021 udeleženi v vsaki sedmi prometni nesreči na slovenskih cestah, več kot polovico so jih povzročili sami. Za posledicami teh nesreč je lani preminulo 17 oseb, so še sporočili iz AVP.