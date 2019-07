Policisti poostreno nad voznike tovornjakov in avtobusov

V ponedeljek se začenja poostren nadzor nad vozniki tovornjakov in avtobusov, ki bo trajal do nedelje, 28. julija. Tokratna skupna akcija Policije in Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) bo usmerjena predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve, med katere sodijo tudi tehnična brezhibnost vozil, pravilnost pripetosti tovora, prekoračitve hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov.

Do zdaj že za tretjino več kršitev kot lani

Če so lani pri voznikih tovornjakov v prvem polletju zabeležili 15.522 kršitev, pa so jih letos ugotovili že 19.784, kar 27 odstotkov več. Kar 29 odstotkov več kršitev kot lani (492) pa so zabeležili tudi pri voznikih avtobusov, 633.



Prvi del akcije je potekal od 18. do 24. februarja letos, ko so pregledali 2.337 avtobusov in 4.666 tovornih vozil. Kršitve so ugotovili pri 562 voznikih tovornjakov in 27 voznikih avtobusov. Vozniki so najpogosteje prekoračili hitrost (126 kršitev), preobremenili vozilo (105 kršitev), niso uporabljali varnostnega pasu (104 kršitve), niso pravilno zavarovali tovor (80 kršitev), niso imeli tehnično brezhibno vozilo (34 kršitev) ter niso upoštevali obveznih počitkov in odmorov (21 kršitev).