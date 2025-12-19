Policisti v prazničnem času poostrili varnostne ukrepe

Decembrska praznična evforija se stopnjuje, na prostem se odvijajo številne prireditve, ki jih ljudje množično obiskujejo. Posledično so v tem času večja tudi varnostna tveganja. Policisti so zato - tako kot v drugih evropskih državah - tudi pri nas poostrili varnostne ukrepe, predvsem v prestolnici. Zlasti ob večjih dogodkih je na prizorišču več policijskih patrulj, pomagajo tudi policisti iz drugih države in pripadniki posebnih enot.