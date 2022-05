Policisti pozdravljajo strokovnost in integriteto ministrske kandidatke

Bobnarjeva je "dolgoletna uslužbenka policije, ki uživa visok ugled med zaposlenimi, kakor tudi med državljankami in državljani," je za STA dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko .

V sindikatih na področju obrambe od kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca , sicer prvaka LMŠ, pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga in realizacijo sodbe vrhovnega sodišča glede 100-odstotnega plačila pripravljenosti za delo. Vojake želita videti zaposlene za nedoločen čas, česar niso dočakali v mandatu ministra Mateja Tonina .

V obeh sindikatih verjamejo, da bo Bobnarjeva uspešno povrnila ugled in dostojanstvo v uslužbence policije, v času ko je zaupanje državljank in državljanov v policijo močno upadlo. Svoj ugled je namreč zgradila predvsem pri vztrajanju na odločitvah po spoštovanju pravne države, človekovih pravic in demokratičnih vrednot, meni Cvetko. Mlekuš dodaja, da je prav ona med vsemi zaposlenimi na policiji pokazala visoko stopnjo integritete in etike, "kar je v naslednjem mandatu zagotovo ključnega pomena" .

"Za nas je pomembno, da bo več posluha, kot ga je bilo v mandatu te vlade. Predvsem, da bo prišlo do zdravega socialnega dialoga, ki je v Slovenski vojski zelo okrnjen," je za STA svoja pričakovanja glede kandidata za obrambnega ministra izrazil predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak.

Spoštovanja socialnega dialoga ter upoštevanja predlogov in mnenj sindikata si želi tudi predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah. Delu še aktualnega ministra za obrambo Tonina so bolj naklonjeni, saj je prisluhnil večletnim zahtevam sindikata, so pa razočarani, da pripadniki Slovenske vojske (SV) v minevajočem mandatu niso dočakali pogodb za nedoločen čas.

"Na mednarodnih operacijah nas kujejo v nebesa, dejstvo pa je, da spoštovanje pripadnika SV pomeni tudi to, da mu urediš delovnopravni status," je izpostavil Lah.

"Odnos ministra Tonina je bil zelo slab," po drugi strani meni Novak. Oba sindikata pričakujeta, da bo nov minister realiziral sodbo vrhovnega sodišča, ki je prepoznalo, da je treba 100-odstotno plačati čas, ko je pripadnik SV v pripravljenosti.

V sindikatu vojakov glede tega vlagajo tožbe. "Odvetniki vlagajo vsak drugi ali tretji dan po dvajset in trideset tožb," je dejal Novak, ki pravi da so v sindikatu pooblaščeni za tožbene zahtevke 400 svojih članov. Upa, da bo novi minister glede tega sprejel hitro in kakovostno odločitev.