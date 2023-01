Policisti pozivajo k strpnemu in odgovornemu smučanju

Ob začetku zimskih šolskih počitnic so na mariborski policijski upravi smučarje znova pozvali k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili FIS in navodili o varnosti na smučiščih. V tej zimi so sicer samo na njihovem območju obravnavali že štiri poškodbe smučarjev s hujšimi posledicami.

Ker je polovica slovenskih šolarjev začela z zimskimi počitnicami in se bo mnogo njih odpravilo na naše bele strmine, so policisti znova opozarjali, kako pomembno je odgovorno smučanje, ki lahko zaščiti nas in preostale smučarje. Tudi to zimo nesreča ni počivala, kot je na smučišču Trije kralji nad Slovensko Bistrico povedal tamkajšnji policist smučar Tadej Čufar, je bil v dveh primerih poškodovan otrok, v dveh pa odrasla smučarja. Sam kot policist sicer prihaja z bistriške policijske postaje, kjer ob omenjenem smučišču skrbijo še za del smučišča na Rogli, in sicer na Jurgovem.

icon-expand Vogel FOTO: Ski center Vogel

Vsi poškodovani smučarji so se zimskim radostim predajali na urejenih progah, so pa bili policisti nedavno opozorjeni tudi o nesreči mladoletne osebe med sankanjem na zasebnem zemljišču, kjer je prav tako prišlo do hujše poškodbe. Na mariborski policijski upravi je sicer za varnost na tamkajšnjih smučiščih usposobljenih 21 policistov smučarjev. Ti so po Čufarjevih besedah v smučarskih centrih prisotni po potrebi, bolj pogosto pa v času večjega obiska, kakršnega bodo smučišča beležila tudi v času šolskih počitnic naslednja dva tedna. Ker bo v tem času na progah zagotovo več obiskovalcev, jih pozivajo k odgovornemu obnašanju.

icon-expand Smučišče Cerkno FOTO: Smučarski center Cerkno

"Paziti moramo na hitrost in zgoščenost smučarjev na progah, zavedati se moramo svojega smučarskega znanja in pripravljenosti. Otroci do 14. leta morajo na glavi obvezno nositi čelado, odraslim pa to vsekakor priporočamo, saj lahko hitro pride do poškodb glave," je dejal Čufar. Ob tem pa je opozoril tudi na to, da naj smučarji pred ali med smučanjem ne uživajo alkohola. Ena od nalog policistov na smučiščih je namreč tudi nadzor alkoholiziranosti ali prisotnosti psihoaktivnih snovi oziroma drog, prav tako se odzovejo na morebitne kršitve javnega reda. Po njegovih besedah smuka pod vplivom alkohola ni zelo pogost pojav, saj se smučarji zavedajo, da lahko pride do samopoškodb ali celo do poškodb drugih udeležencev. "Prav tako se morajo zavedati, da se morajo po smuki običajno z avtomobilom še varno vrniti domov," je dejal. Kot je pojasnil, je kazen za prisotnost več kot 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka 400 evrov.