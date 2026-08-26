Slovenija
Policisti pred šolami: pozorni bodo tudi na e-skiroje
Prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, v šole se bo vsak dan odpravilo kar 186 tisoč otrok, 19 tisoč bo prvošolčkov. Po dobrih dveh mesecih počitnic bodo tako ceste spet polne otrok, zato policisti voznike opozarjajo, naj bodo še posebej previdni. V okolici šol in vrtcev bodo zato poostrili nadzor, pozorni bodo tudi na voznike e-skirojev.
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