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Slovenija

Policisti pred šolami: pozorni bodo tudi na e-skiroje

Ljubljana, 26. 08. 2026 20.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Prvi šolski dan v Novi Gorici

Prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, v šole se bo vsak dan odpravilo kar 186 tisoč otrok, 19 tisoč bo prvošolčkov. Po dobrih dveh mesecih počitnic bodo tako ceste spet polne otrok, zato policisti voznike opozarjajo, naj bodo še posebej previdni. V okolici šol in vrtcev bodo zato poostrili nadzor, pozorni bodo tudi na voznike e-skirojev.

šolsko leto prometna varnost policija šolarji prvošolci

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