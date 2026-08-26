Policisti pred šolami: pozorni bodo tudi na e-skiroje

"Gospod natakar, ali mi lahko poveste, kdo je gospod pri sosednji mizi? Ne vem, kam naj ga dam, ampak tako grozno se mi zdi znan!" "Nič čudnega, saj ste ga prav gotovo videli na televiziji. Gospod je urednik našega največjega časopisa." "Kaj pa krasotica, ki je z njim?" "To je pa sobotna priloga."