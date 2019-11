Policisti prejeli ključe več kot šestdesetih novih vozil

V Ljubljani se je odvila slovesna predaja novih policijskih vozil policistkam in policistom na terenu. Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je ob tej priložnosti nagovorila zbrane, kasneje pa predala ključe 40 novih belo modrih in treh civilnih kadjarjev, 21 civilnih meganov ter petih civilnih škod.

Nova belo-modro-rumena flota izbrana z mislijo na policiste na terenu

"Vozila so bila na javnem razpisu izbrana s posebno pozornostjo, da bodo čim bolj ustrezala naravi dela, pri katerem se bodo uporabljala. Ob tem smo posebno skrb posvetili tudi zagotavljanju ustrezne varnosti uporabnikov vozil in vplivom na okolje v obliki nizkih emisij," so zapisali na Policiji.

Glede na trenutno invazivno delo ob državni meji, kjer policistke in policisti dnevno odkrivajo nedovoljene migracije, je zelo pomembno, da so civilna specialna terenska vozila opremljena z dodatnim močnim iskalnim reflektorjem, ki omogoča boljši pregled okolice. Iz enakega razloga sta v vsa vozila vgrajeni tudi po dve ročni akumulatorski svetilki, ki bosta policistoma v patrulji omogočili lažji pregled terena in večjo varnost. Nova vozila imajo tudi integrirani navigacijski sistem, kar bo policistom omogočilo lažji in hitrejši prihod na lokacijo, tudi v primerih, ko terena ne poznajo dobro.