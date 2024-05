Policisti pri Mali Pristavi iskali medvedko z mladiči

Okoli 16. ure je občanka Policijo obvestila, da so na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico pri Mali Pristavi opazili medvedko z mladiči. Pri medvedki naj bi se ljudje ustavljali in jo fotografirali. Policisti so pregledali območje, vendar medvedke niso nikjer opazili.

A so nato ob pol devetih zvečer dobili novo, podobno obvestilo. Tokrat jim je drug občan sporočil, da so medvedko spet opazili na isti lokaciji in da jo je nekdo tudi fotografiral. Policisti so še enkrat pregledali območje, znova neuspešno, medvedke niso našli. Obveščeni so bili tudi lovci, ki so prav tako pregledali območje, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper.

Dodal je opozorilo za krajane Male Pristave in naselij Ribnica, Šmihel in Nardin, naj bodo, čeprav je možnost za srečanje z medvedko majhna, predvsem pri sprehodih v naravi pozorni in previdni.

Napadi medveda na človeka so v splošnem zelo redki. Rjavi medved ljudi ne napada kot plen, tj. za hrano, ampak do napada pride, če medveda presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oz. nima časa za umik. Medved napade, če se človeka toliko ustraši, da se odloči, da ne bo zbežal, ampak se bo branil. To je pogosteje pri samicah z mladiči, saj se ti ne morejo hitro umikati.