Policisti pričenjajo s poostrenim nadzorom vožnje pod vplivom alkohola

Na cestah je letos zaradi epidemije in ukrepov manj prometa in tudi manj nesreč, več pa je voženj pod vplivom alkohola, ugotavljajo policisti. Zato začenjajo s poostrenim nadzorom prometa, posebej preverjajo vožnjo pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. V okviru akcije "Slovenija piha nula nula" pa bodo voznikom, ki jim bo alkotest pokazal ničlo, znova delili vstopnice za tradicionalni koncert.