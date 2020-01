Policisti po dveh tednih iskanja prijeli Andreja Šiška

Mariborsko okrožno sodišče je nato izdalo odredbo za njegovo prisilno privedbo. Kot smo izvedeli in kot so nam potrdili na PU Maribor, so Šiška danes prijeli, torej dva tedna po tem, ko je sodišče izdalo odredbo. Po poročanju naše novinarke na terenu so ga prijeli policisti v civilu, ko je želel na spominski slovesnosti ob 77. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, ki je potekalo na Osankarici, priti do predsednika Slovenije Boruta Pahorja. Na prireditev je prišel v spremstvu drugih pripadnikov štajerske varde.

Na prijetje se je odzval tudi Pahor, ki je dejal, da smo vsi dolžni spoštovati dostojanstvo človeka in spominskih dogodkov: "Imamo pravico izražati svoja mnenja, a tudi spoštovati dostojanstvo drugih ljudi in tudi spominskih dogodkov. Še zlasti ko gre za pietetne dogodke."

Še včeraj so nam ob poizvedovanju, kako napredujejo z iskanjem, na policiji sicer odgovorili, da "izvajajo aktivnosti za izsleditev iskane osebe", a da ga do sedaj še niso izsledili. Kot je razvidno s spletne strani policije, so Šiška iskali od 19. decembra.