Sovica, ki je 'pomoč' poiskala pri policistih, že na svobodi

Se še spomnite malega sovjega mladiča, ki so ga julija našli policisti na parkirišču PP Cerknica? Policisti so mladiča zaščitili do prihoda Društva za opazovanje in proučevanje ptic, malo sovico pa so nato v oskrbo vzeli v edinem zavetišču za prosto živeče živali v Sloveniji. V slabem mesecu dni se je mladič okrepil in postal odrasla sova, ki se je danes vrnila v svoje naravno okolje.

icon-expand Mladiček velikega skovika je tako izgubljeno taval na parkirišču PP Cerknica. FOTO: Romana Udovč

Mladiča velikega skovika je 22. julija na parkirišču pred PP Cerknica našel policist Bogdan Paternost, ki je o najdbi obvestil vodstvo Notranjskega regijskega parka, to pa Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

icon-expand Policist, ki je sovico rešil, ji je vidno ganjen zaželel srečno pot. FOTO: Miro Majcen

Mali nebogljeni sovici, ki se je najverjetneje izgubila in bila lahka tarča plenilcev, so začasni dom našli v edinem zavetišču za prostoživeče živali v Sloveniji, ki ima svoj dom na Muti. Tam so skrbeli za sovico, jo hranili in negovali. Mladič ogroženega velikega skovika je hitro rasel in se okrepil, zato je nastopil čas, da se čim prej vrne v svoje naravno okolje.

"Sovico smo zaščitili pred plenilci, ki jih je na policijski postaji veliko, pa ne policistov, pač pa imamo tam veliko kun in mačk,"se je malo pošalil najditelj male sovice in pozval vse k odgovornemu odnosu do narave. "Če se bomo vsi tega držali, bo manj bolezni, manj nesreč in bomo vsi lepše živeli."

Na pot v svobodo so sovico poleg predstavnikov društva in Notranjskega regijskega parka pospremili tudi policisti. "V veliko veselje mi je, da vidim sovico v tako dobrem stanju. Policija sicer poleg vseh ostalih nalog opravlja tudi naloge varovanja okolja," je poudaril policist Paternost in dodal, da se moramo vsi držati načela, da pustimo naravo našim zanamcem takšno, kot so jo nam predniki. Pred izpustom v naravo še obročkanje in tehtanje Mala sovica je bila prava zvezda dogodka, saj se ga je udeležilo kar nekaj predstavnikov medijev, ki smo v sicer 'pomanjšano podobo velike uharice' obračali svoje objektive. Strpno je prenašala obročkanje, ki ga je opravil predstavnik društva.

icon-expand Obročkanje sovice je opravil predsednik DOPPS Rudolf Tekavčič. FOTO: Miro Majcen

Prav tako so izmerili dolžino njenega krila ter velikost kljuna, jo stehtali in nato predstavnikom medijev, ki smo vse skupaj radovedno opazovali, sporočili, da na osnovi teh podatkov ugotavljajo, da gre za samico.

icon-expand Iz malega 'skuštranega' mladiča se je prelevila v pravo lepotico. FOTO: Miro Majcen

Prezimi v Afriki Več o velikem skoviku je povedala Tjaša Zagoršek, ki je članica Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in velika poznavalka sov pri nas. Opozorila je, da je sovica velikega skovika druga najmanjša vrsta sove pri nas, saj v višino meri le 19 centimetrov. Prav tako je to edina sova selivka v Sloveniji. Kmalu bo namreč odletela v Podsaharsko Afriko, kjer bo preživela zimo, pa ne zaradi temperatur, pač pa zaradi hrane, ki jo je pri nas pozimi premalo. Prehranjuje se namreč v glavnem z velikimi žuželkami, kot so metulji, hrošči, kačji pastirji, deževniki in podobno. Redko se prehranjuje tudi z manjšimi vretenčarji, kot so mali sesalci, ptiči, plazilci in dvoživke. ž

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

Srečno, mala sovica! Zagorškova, ki je držala sovico v svojih rokah, je popustila prijem, veliki skovik pa je razprl krila ter prvič v svojem življenju poletel. V nekaj trenutkih je sovica izginila na bližnje drevo, nato pa odletela naprej.

icon-expand Sovica je iz rok Tjaše Zagoršek poletela v svoje naravno okolje, svoj dom v bližini Cerkniškega jezera. FOTO: Miro Majcen

Srečno na njeni poti so ji zaželeli tudi policisti. Že kmalu bo morala namreč sovica na dolgo pot čez Sredozemsko morje, a naj bi se marca prihodnje leto že vrnila v Evropo, morda celo v svoje domače kraje – torej v gozdove Notranjskega regijskega parka, kjer je skrb za okolje in ohranjanje naravnega ekosistema ena od prednostnih nalog.

Veliki skoviki se vrnejo v Evropo konec marca ali v začetku aprila, samci pa gredo takoj 'v akcijo'in s klicanjem vabijo samice ter označujejo svoje teritorije. Konec maja in v začetku junija izleže samica od 4 do 5 belih jajc, ki jih vali od 24 do 25 dni. Po izvalitvi ostanejo mladiči v gnezdu še od 21 do 29 dni in se osamosvojijo pri 30 do 40 dneh.

Močno ogrožena vrsta Veliki skovik je duplar, saj gnezdi v zapuščenih drevesnih duplih žoln ali detlov ali luknjah na stavbah, redkeje v starih vranjih gnezdih. Zelo rad pa zasede tudi gnezdilnice. V Sloveniji je uvrščen na rdeči seznam ptičev gnezdilcev, kar pomeni, da spada v skupino močno ogroženih vrst, v katero so uvrščene vrste, katerih obstanek na območju Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Ogroža ga predvsem izginjanje travnikov zaradi spreminjanje v njive ali zaraščanje krajine z gozdom, propadanje in izginjanje visokodebelnih sadovnjakov, urbanizacija in z njo povezave spremembe v urejanju okolic hiš, uporaba strupov proti bramorju in polžemori, ki so za ptice pogubni.

icon-expand V Sloveniji gnezdeča populacija šteje komaj med 600 in 1000 pari. FOTO: Miro Majcen