Policisti reševali jadrnico, ki jo je veter nosil proti skalam

V sredo okoli šeste ure zjutraj so policisti dobili obvestilo, da pri Strunjanu močan veter nosi 11 metrov dolgo plovilo proti skalam. V akcijo so se odpravili policisti Postaje pomorske policije, ki so jadrnico sicer kmalu našli, a je bil dostop do nje tako zaradi valov kot zaradi plitkega morja zelo težak, vse skupaj se je namreč dogajalo le kakšnih pet metrov od obale, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Policisti so se kljub temu uspeli jadrnici približati dovolj, da so jo privezali na svoje plovilo, a težav s tem še ni bilo konec. Ko so jo poskušali odvleči v globljo vodo, je jadrnica nasedla, vrv pa se je utrgala. Nazadnje je 47-letnemu voditelju vendarle uspelo, da se je privezal na bojo, in zgodba se je srečno zaključila. Poškodovan ni bil nihče.