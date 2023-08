Policisti s helikopterjem nad prekrškarje: motorist v škarje, nepravilno prehitevanje ...

Vse od zadnje velike ujme tudi policisti vse razpoložljive patrulje usmerjajo na prizadeta območja. Še vedno pa opravljajo tudi redno delo pri skrbi za javno varnost in preprečevanje kriminalitete. Ob preteklem koncu tedna je bil zaradi poletne sezone in prihajajočega praznika pričakovan povečan promet proti Hrvaški. Veliko ljudi, tudi z območja slovenske Istre, pa se je odpravilo pomagat pri odpravi posledic po poplavah.

"Kljub apelu, da so vsi pri tem izredno previdni, da ne povzročajo nepotrebnih nevarnosti, ki bi zahtevale posredovanje reševalnih služb ali policije, saj te službe opravljajo veliko dela na prizadetih območjih in vsako dodatno, včasih zaradi malomarnega ravnanja celo nepotrebno reševanje ljudi, posledično pomeni, da je delovanje teh služb še dodatno oteženo, smo zaznali v zadnjem vikendu veliko hujših kršitev," so zapisali v Policijski upravi Koper.

V soboto so v dobre pol ure, med 17.30 in 18.10, s pomočjo policista opazovalca v helikopterju Letalske policijske enote zaznali kar pet hujših kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, pri čem so vozniki ogrožali tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu.

Ob 17.35 so na cesti Kastelec–Črni Kal zaznali motorista, ki je prehiteval čez ločilno neprekinjeno črto. 65-letnega voznika motornega kolesa iz Kopra so ustavili in mu izdali plačilni nalog v višini 160 evrov.