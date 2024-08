Policisti s kontrolami tudi na sprehajalnih poteh: psi naj bodo na povodcih

Na sprehajalnih poteh na območju Celja in Koroške so kontrolirali več kot 50 lastnikov psov in njihovih psov. V sedmih primerih psi na javnem kraju niso bili na povodcih, v petih primerih pa psi niso bili cepljeni ali primerno označeni s čipom, so sporočili iz Policijske uprave Celje. "Za kršitve v pristojnosti policije so občanom izrekli šest opozoril, v enem primeru so kršitelju izdali plačilni nalog. Za pet primerov, ko psi niso bili cepljeni oziroma primerno označeni s čipom, so podali predloge drugemu prekrškovnemu organu," so sporočili.



V več primerih so zaznali, da so lastniki psov svoje pse vodili na sprehode v vročini, kar lahko pri psih povzroči toplotni udar, prav tako vroč asfalt negativno vpliva na pasje tačke. "Vsem lastnikom psov policisti zato predlagamo, da svoje štirinožne prijatelje v vročih poletnih mesecih vodijo na sprehode zgodaj zjutraj in pozno zvečer, čez dan pa samo na nujno potrebo in še to po senčnih poteh. Lastniki psov naj psom v vročini zagotovijo senco, zavetje v hiši oz. hladnejših prostorih ter dovolj sveže vode," svetujejo na Policiji, kjer prav tako opozarjajo, da naj imajo lastniki svoje pse na javnih krajih na povodcih, saj so zaradi neprivezanih psov obravnavali že več ugrizov ljudi in živali.