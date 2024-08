Policisti s psi in droni iskali kršitelje, ki motorna vozila vozijo v naravi

Policisti PU Koper so v četrtek izvedli poostren nadzor s področja spoštovanja Zakona o ohranjanju narave. V nadzor so bili, poleg splošnih policistov, vključeni še vodniki službenih psov, teren pa so nadzirali tudi s pomočjo dronov. V sodelovanju z Inšpekcijo za naravne vire in rudarstvo so nadzirali spoštovanje določb zakona, ki so povezane s prepovedjo vožnje z vozili na motorni ali drugi lasten pogon v naravnem okolju.

Pozornost so namenili predvsem območjem ob vodah, krajinskim parkom in krajem, od koder dobivajo različna sporočila občanov, da prihaja do voženj z motokrosi ali drugimi vozili v naravnem okolju. Nadzirali pa so tudi spoštovanje režima uporabe (prometne signalizacije), ki je določen na gozdnih cestah.