Policisti s sirenami pospremili žensko v porodnišnico

Med poostrenim nadzorom prometa je do policistov prišel voznik, državljan Romunije, in povedal, da je njegova žena tik pred porodom. Policisti so ju s sirenami in modrimi lučmi pospremili do porodnišnice.

icon-expand Policijske luči FOTO: Dreamstime Prometni policisti so v sredo dopoldne na avtomobilski cesti A5 v smeri Maribora opravljali poostren nadzor, ko je do policista pristopil tujec. Državljan Romunije je povedal, da njegova žena v avtomobilu rojeva. Policist je z modrimi lučmi in sireno takoj pospremil tuja državljana v murskosoboško bolnišnico, med vožnjo pa Operativno-komunikacijskemu centru sporočil, naj o prihodu obvesti bolnišnico. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, je osebje ob prihodu porodnico pričakalo pred bolnišnico.