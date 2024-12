Policisti skrbijo za večjo varnost, pomagajo si tudi s konji in psi

Drzne tatvine, ropi, uporaba pirotehničnih izdelkov. Vsega tega je decembra več. Številni decembrski dogodki po večjih mestih in prestolnicah predstavljajo določeno varnostno tveganje, opozarjajo policisti. Tako kot drugod po Evropi so tudi pri nas okrepili varnost. Veliko več jih je na javnih krajih, tako podnevi kot tudi v večernih urah in ponoči, v uniformah in tudi civilu, predvsem pa ob koncih tedna in ko so napovedani večji dogodki. Policisti skrbijo za večjo varnost tudi s konji in psi, v določenih primerih so prisotne tudi posebne policijske enote.