Policisti so se na sodbo v zvezi z ukrepanjem na protestih pritožili

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi zoper obdolžene kazensko zadevo zaradi nevestnega dela v službi po 258. členu kazenskega zakonika. Štirje policisti so obdolženi nevestnega dela med protivladnim protestom, ki je potekal 5. novembra 2021. Protest so zaznamovali izgredi ter uporaba solzivca in vodnega topa, policija pa je priprla več ljudi.