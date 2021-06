V gorah navidezna idila, ki ni tako varna, kot se zdi na prvi pogled

Kot svarijo na PU Kranj, samo ustrezna oprema v trenutnih razmerah ni dovolj. Potrebna je tudi velika previdnost, odločitve znotraj svojih izkušenj in zmožnosti ter neprestano prilagajanje ture razmeram na terenu. To so stvari, ki jih družbena omrežja in splet velikokrat prikažejo drugače, kot so v resničnosti.

Kar je lepo, za vsakega ni nujno tudi varno: "Zato obiskovalce gora pozivamo, naj spoštujejo sebe in gore in naj ne podcenjujejo razmer. Pozivajo še, naj se v gore ljudje odpravljajo v družbi z vsaj še eno osebo, doma oziroma prijateljem ali svojcem pa naj pred odhodom tudi javijo, kam gredo (točno turo in dinamiko vzpona in sestopa), s kom gredo in kdaj se nameravajo vrniti. Pomembno je tudi vpisovanje v knjižice v planinskih kočah in na vrhovih, ker se tako ob morebitni nesreči in iskanju oži območje reševanja. Če se pot vmes spremeni, naj obvestijo tistega, ki so se mu o turi zaupali."

Včeraj je Letalska policijska enota posnela situacijo na Grintovcu, kjer je sneg zbit in trd ter kot tak zelo nevaren za zdrse, so še dodali.