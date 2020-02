Tik pred letom 'ujeli' turško junakinjo, ki je pomagala rešiti otroka s sedežnice

Kranjski policisti so včeraj sporočili, da bodo za vpletene v reševanje otroka, ki je na Krvavcu skoraj padel s sedežnice, predlagali medalje policije za požrtvovalnost. "Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo,"so zapisali policisti. Policisti so po iskanju le odkrili identiteto desete osebe, smučarke, ki je sodelovala pri reševanju. Ujeli so jo na letališču tik pred letom domov in se ji zahvalili za požrtvovalnost. Policisti so vse od nesreče poskušali identificirati mlado smučarko, ki je bila na sedežnici, in je odigrala eno ključnih vlog pri reševanju. Včeraj so sporočili, da so na podlagi klica nekoga, ki jo je prepoznal, spoznali, da gre za državljanko Turčije.

Spomnimo

Izmed deseterice, ki je sodelovala pri reševanju, so bile tri osebe na sedežnici, sedem pa pod njo."Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da se ni zgodila tragedija. Zato bo Policijska uprava Kranj v skladu s Pravilnikom o priznanjih policije zanje predlagala podelitev medalje policije za požrtvovalnost, RTC Krvavec pa bo vsem vpletenim omogočil enodnevno brezplačno smuko in kosilo na Plaži Krvavec," so še zapisali.

Pod sedežnico je reševalno mesto s postavljanjem mreže, ki se sicer uporablja za varovanje in ločevanje smučarskih prog, ustvarilo sedem posameznikov, med katerimi so bili delavci na smučišču, naključni mimoidoči in policist.