Policisti v enem tednu prijeli skoraj 400 migrantov

Zaradi vse več nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško je od 10. septembra na območju šestih policijskih uprav, ki ležijo ob meji s Hrvaško - Novo mesto, Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Celje in Maribor – potekal poostren nadzor državne meje. Poostren nadzor se je zaključil danes zjutraj, v njem pa je sodelovalo skupaj 2187 policistov. Ti so v enem tednu obravnavali kar 397 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo.

Med obravnavanimi osebami, ki so na nezakonit način vstopile v državo, je bilo največ državljanov Afganistana (163), Bangladeša (80) in Pakistana (58). Največ nedovoljenih prestopov državne meje so policisti zaznali na območju Policijske uprave Koper, kjer so prijeli 201 migranta, PU Novo mesto, kjer so prijeli 93 migrantov in PU Ljubljana, kjer so obravnavali 56 migrantov.

Odvzeli prostost 10 tujcem in dvema slovenskima državljanoma

Zaradi sprovajanja migrantov so v devetih dogodkih odvzeli prostost tudi 10 tujcem in dvema državljanoma Slovenije, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja po 308. členu Kazenskega zakonika. Tujci so skupno prevažali oziroma nudili pomoč pri nedovoljenem prehajanju državne meje 42 tujcem.

Poleg policistov vseh šestih policijskih, kjer je potekal nadzor, so sodelovali tudi policisti posebne policijske enote, vodniki službenih psov, debriferji Specializirane enote za nadzor državne meje, letalska policijska enota, policisti Specializirane enote za nadzor prometa in operaterji z droni.

Kot so poudarili na Policij, ugotavljajo, da vse več sprovajalcev ne upošteva ukazov policistov. Pri prijetju se upirajo, med begom pa spravljajo v nevarnost tudi prebežnike. Kot primer so navedli nekaj primerov. Tako so denimo 12. septembra 2020 policisti Policijske postaje Grosuplje ustavljali vozilo italijanskih registrskih številk, ki je vozilo z veliko hitrostjo. Pri begu je vzvratno trčilo v policijsko vozilo, a ker storilca nista uspela pobegniti policistom, sta pozneje svoje vozilo ustavila, ga zapustila in pričela bežati. Policista sta stekla za njima in ju ulovila."Zoper državljana Italije je podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja po 308. členu Kazenskega zakonika, saj sta v vozilu prevažala šest tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V vozilu je bilo šest prebežnikov," so zapisali na Policiji.