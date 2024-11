Policisti v poostren nadzor voznikov tovornih vozil in avtobusov

V zadnjih desetletjih se je cestni tovorni promet v Sloveniji močno povečal, kar povečuje tudi možnost za nastanek prometnih nesreč in kompleksnost zagotavljanja prometne varnosti, kažejo podatki agencije. V zadnjih desetih letih pa je število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi poklicni vozniki, tako kot povzročitelji ali kot udeleženci, naraslo.

Do 15. oktobra letos so bili vozniki tovornih vozil in avtobusov udeleženi v 2338 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 1354 oziroma 57 odstotkov vseh nesreč. Ob tem pa je treba upoštevati dejstvo, da še precej bolj narašča število prevoženih kilometrov tovornih vozil in avtobusov na naših cestah. V letošnjem letu so poklicni vozniki povzročili šest smrtnih žrtev: štirje od teh so bili vozniki tovornih vozil sami, poleg tega pa še en voznik osebnega vozila in en pešec. 31 oseb je bilo huje poškodovanih, kažejo podatki agencije.

Do 30. aprila 2023 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 16.278 kršitev prometnih predpisov, kar je 15,8 odstotne točke več kot v enakem obdobju 2022 (14.053 kršitev). Najpogostejše kršitve pri voznikih tovornih vozil so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (3821 kršitev), uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav (2569 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (1445 kršitev), nepravilnostmi, povezanimi s tovorom (820 kršitev) ter nepravilnim prehitevanjem (554 kršitev), so navedli.