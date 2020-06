Policisti v poostrenem nadzoru začasno odvzeli 362 vozniških dovoljenj

Začasno so odvzeli 362 vozniških dovoljenj in pridržali 16 oseb, v 134 primerih pa so policisti odstopili od pridržanja. Odredili so 17 strokovnih pregledov za alkohol in 32 strokovnih pregledov za mamila, so navedli v sporočilu za javnost.

Med 15. in 21. junijem so policisti ustavili in preverili stanje 11.168 udeležencev v cestnem prometu. Od tega so bili 404 pod vplivom alkohola, pri 170 preizkušenih je alkotest pokazal nad 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Med poostrenim nadzorom, ki je potekal po vsej Sloveniji, so preverjali tako vožnjo pod vplivom alkohola, kakor tudi vožnjo pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Na policiji ponovno opozarjajo, da alkohol nikakor ne sodi za volan. "Bodite odgovorni do sebe in drugih in pomagajte ohraniti dragocena življenja,"so spodbudili.

Policisti so v noči na nedeljo v okviru poostrenega nadzora nad vožnjo pod vplivom alkohola in drog prvič izvedli maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov. Prisotni so bili na več kot 360 lokacijah.

Od 18. ure v soboto do 6. ure v nedeljo so opravili 2194 preizkusov alkoholiziranosti. Pri 92 voznikih je bil rezultat pozitiven, dva voznika sta preizkus odklonila. V 55 primerih so voznikom namerili 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, v 37 primerih pa več. Odredili so tri strokovne preglede zaradi ugotavljanja vožnje pod vplivom alkohola.

Odredili so tudi 13 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, so pojasnili na policiji.