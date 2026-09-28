Policisti v preiskavi na domu nekdanje poslanke SDS zasegli sadiko konoplje

Na Policijski upravi Celje so za portal N1 potrdili, da so policisti na Koroškem prejšnji teden opravili hišno preiskavo v povezavi s prepovedano drogo ter zasegli eno rastlino, ki so jo zaradi suma, da gre za prepovedano drogo konoplja, poslali v analizo.

"Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma. Zakone spoštujem in razumem, da policisti opravljajo svoje delo. A vseeno boli. In ostaja vprašanje, ali je bilo zaradi ene sadike res potrebno vse to," je za portal dejala nekdanja poslanka SDS Alenka Helbl.

Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, so še zapisali.