Policisti v znak boja proti zahrbtni bolezni zlato pentljo ponesli v nebo

September se je zaradi ozaveščanja o otroškem raku zlato obarval tudi v slovenski Policiji. Policisti so se namreč pridružili kampanji, namenjeni boljšemu spoznavanju te zahrbtne bolezni, in malim borcem pomagali, da so dobre želje za ozdravitev poletele v nebo. Izpolnili so namreč obljubo, ki so jim jo dali, in s policijskim helikopterjem zlato pentljo ponesli nad Bled in Piran ter v gore.

Policiste in policistke Letalske policijske enote je že poleti obiskala skupina otrok iz združenja Gold Ribbon Slovenia. Gre za otroke, ki so zboleli za rakom. Policistom so prinesli zlato pentljo, ki simbolizira boj proti vsem oblikam otroškega raka. Letošnje dejavnosti združenja so namreč usmerjene predvsem v organizacijo akcij, s katerimi bi simbol boja proti otroškemu raku, tj. zlato pentljico, odnesli na čim več različnih kotičkov Slovenije na čim več različnih načinov in tako razširjali zavedanje o tej bolezni, ob tem pa bi otrokom pripravili doživetja, ob katerih bi se počutili sprejete in posebne.

icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right

Otroci, ki zbolijo za rakom, so namreč pogosto prikrajšani za velik del otroštva in mladosti. Ko so si zaželeli obiskati policiste in si ogledati Letalsko policijsko enoto, so se policisti na njihovo prošnjo nemudoma odzvali. "Popeljali smo jih skozi naš hangar na brniškem letališču, jim predstavili svoje delo, mali borci pa so si tudi od blizu – in te priložnosti res nima vsak – lahko ogledali naše policijske helikopterje," so sporočili s Policije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke